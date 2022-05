कश्मीर: माइग्रेंट टीचर की हत्या पर बोला प्रत्यक्षदर्शी, मैने देखा था जब उसे सिर में गोली में मारी गई

श्रीनगर: वादी में एक और विस्थापित की आतंकियों ने हत्या कर दी। विस्थापित कश्मीर के कुलगाम के गोपालपोरा में शिक्षिका थी। उसकी हत्या के बाद एक प्रत्यक्षदर्शी का बयान सामने आया है जिसे सुनकर आतंकियों की निर्ममता सबको हिला रही है।



प्रत्यक्षदर्शी गांव का एक बजुर्ग है। उसने कहा कि उसने देखा जब टीचर को आतंकियों ने सिर में गोली मारी थी। दूसरी टीचर ने उसे फौरन मद्द दी और अस्पताल पहुंचाया पर वह मर चुकी थी।

J&K | Army & Police deployed at High School, in Gopalpora area of Kulgam where a teacher from Jammu region was shot dead by terrorists



J&K | Army & Police deployed at High School, in Gopalpora area of Kulgam where a teacher from Jammu region was shot dead by terrorists

It happened around 10am. I saw a teacher shot in her head. Another teacher picked her up for help, I informed Police: Gopalpora village head