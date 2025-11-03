Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | World Cup जीतने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने की ऐसी हरकत, जय शाह ने भी सरेआम टोका...अब हुई तीखी ट्रोलिंग, Video वायरल

World Cup जीतने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने की ऐसी हरकत, जय शाह ने भी सरेआम टोका...अब हुई तीखी ट्रोलिंग, Video वायरल

Edited By Updated: 03 Nov, 2025 11:44 AM

icc chairman bcci secretary jay shah harmanpreet kaur touch feet

ट्रॉफी सौंपने के लिए मौजूद आईसीसी चेयरमैन और बीसीसीआई सचिव जय शाह के सामने हरमनप्रीत कौर ने झुककर उनके पैर छूने की कोशिश की। जय शाह ने तुरंत उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और सम्मानपूर्वक ट्रॉफी सौंपी। हालाँकि, इस घटना का वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया,...

नेशनल डेस्क:  भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आखिरकार इतिहास रच दिया है! हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने 52 साल के महिला क्रिकेट इतिहास में पहली बार आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की।

जीत का जश्न और सोशल मीडिया पर बवाल
ऐतिहासिक जीत के बावजूद, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर सोशल मीडिया पर तीखी ट्रोलिंग का शिकार हो रही हैं। विवाद तब शुरू हुआ जब वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेने के लिए हरमनप्रीत पोडियम पर पहुंचीं।

वायरल वीडियो: ट्रॉफी सौंपने के लिए मौजूद आईसीसी चेयरमैन और बीसीसीआई सचिव जय शाह के सामने हरमनप्रीत कौर ने झुककर उनके पैर छूने की कोशिश की। जय शाह ने तुरंत उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और सम्मानपूर्वक ट्रॉफी सौंपी। हालाँकि, इस घटना का वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया, जिसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी।

सोशल मीडिया यूज़र्स हुए नाराज़: "उम्र लगभग बराबर, फिर क्यों?"
पैर छूने की कोशिश को लेकर कई यूज़र्स ने अपनी नाराजगी ज़ाहिर की और कप्तान को ट्रोल किया।
एक यूज़र ने सवाल किया कि "जय शाह और हरमनप्रीत की उम्र लगभग एक जैसी है, फिर पैर छूने की क्या ज़रूरत थी?"
दूसरे यूज़र ने इस घटना को जय शाह के पिता (गृह मंत्री) की राजनीतिक स्थिति से जोड़ते हुए कहा कि उन्हें कोई और कारण समझ नहीं आता।
बचाव में यूज़र्स: इसके विपरीत, कई समर्थकों ने हरमनप्रीत का बचाव करते हुए कहा कि यह भारतीय संस्कृति और सम्मान व्यक्त करने का तरीका है, न कि किसी मजबूरी का प्रदर्शन।

फाइनल का दमदार प्रदर्शन: भारत की ऐतिहासिक जीत
इससे पहले, भारत दो बार (2005 और 2017) वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचकर हार चुका था। इस बार टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास बदल दिया।
स्कोरबोर्ड: भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 298 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया।
शेफाली वर्मा ने 87 रनों की तूफानी पारी खेली।
दीप्ति शर्मा ने 58 रनों का अहम योगदान दिया।

दक्षिण अफ्रीका का जवाब: जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 45.3 ओवर में 246 रन पर सिमट गई। अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 101 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन उन्हें किसी अन्य बल्लेबाज का साथ नहीं मिला।

गेंदबाजी का जादू:
भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट झटके।
शेफाली वर्मा ने भी 3 विकेट लेकर ऑलराउंड प्रदर्शन किया।

 प्लेयर ऑफ़ द मैच और टूर्नामेंट
प्लेयर ऑफ द मैच: बल्ले और गेंद दोनों से कमाल दिखाने वाली शेफाली वर्मा को चुना गया।
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट: पूरे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के लिए दीप्ति शर्मा को इस खिताब से नवाजा गया।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!