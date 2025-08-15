Independence Day: 'मोदी दिवार की तरह खड़ा है', लाल किले से प्रधानमंत्री की डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों से किसी भी हालत में समझौता नहीं करेगा। उन्होंने किसी देश या नेता का नाम लिए बिना यह इशारा...

नेशनल डेस्क : स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों से किसी भी हालत में समझौता नहीं करेगा। उन्होंने किसी देश या नेता का नाम लिए बिना यह इशारा दिया कि प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) में अमेरिका द्वारा कृषि और डेयरी क्षेत्र में शुल्क कम करने की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि इसका सीधा नुकसान देश के किसानों को होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की प्रगति में किसानों की मेहनत का बड़ा योगदान है। पिछले साल देश ने अनाज उत्पादन में नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने बताया कि 'जमीन वही थी, लेकिन पानी और सुविधाएं मिलने से उत्पादन भी बढ़ा।' मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है, जबकि चावल, सब्जी और अन्य कृषि उत्पादों में भी हम दूसरे पायदान पर हैं।

मोदी ने यह भी बताया कि भारत के कृषि उत्पाद अब दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। करीब 4 लाख करोड़ रुपये के एग्रो प्रोडक्ट विदेशों में भेजे जा चुके हैं। देश के सौ ऐसे जिलों को, जो विकास की दौड़ में थोड़ा पीछे हैं, पीएम धन धान्य किसान योजना के तहत विशेष सहयोग दिया जा रहा है।

मोदी की डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक

उन्होंने दोहराया कि 'भारत के किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के खिलाफ किसी भी तरह की हानिकारक नीति के खिलाफ मोदी दिवार की तरह खड़ा है। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के संबंध में कोई भी प्रतिकूल समझौता भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा।'

यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका, प्रस्तावित व्यापार समझौते में मक्का, सोयाबीन, सेब, बादाम और एथनॉल जैसे उत्पादों पर शुल्क कम करने के साथ ही अमेरिकी डेयरी उत्पादों की भारतीय बाजार में पहुंच बढ़ाने की मांग कर रहा है। भारत ने इन मांगों का सख्त विरोध किया है, क्योंकि इनसे सीधे तौर पर किसानों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।



