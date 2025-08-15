नर्सिंग होम में छत से लटकी मिली नर्स की लाश, चार दिन पहले ही किया था काम शुरू; परिवार बोला- यौन शोषण के बाद...

पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर में स्थित एक नर्सिंग होम की तीसरी मंजिल पर 24 वर्षीय नर्स का शव रहस्यमय हालत में छत से लटका हुआ मिला। इस घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। मृतका नंदीग्राम, पूर्वी मेदिनीपुर की रहने वाली थी और उसने मात्र...

नेशनल डेस्क : पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर में स्थित एक नर्सिंग होम की तीसरी मंजिल पर 24 वर्षीय नर्स का शव रहस्यमय हालत में छत से लटका हुआ मिला। इस घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। मृतका नंदीग्राम, पूर्वी मेदिनीपुर की रहने वाली थी और उसने मात्र चार दिन पहले ही इस नर्सिंग होम में काम शुरू किया था। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और जांच जारी है। एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारण का पता चल पाएगा।

परिवार का आरोप है कि नर्सिंग होम में चल रही गड़बड़ियों को उजागर करने के कारण नर्स का यौन शोषण करने के बाद उसकी हत्या की गई। उनका कहना है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध हत्या है। वहीं, नर्सिंग होम प्रबंधन ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकारते हुए दावा किया है कि नर्स ने आत्महत्या की है। पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। भाजपा और CPI(M) ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और इसे हत्या का मामला बताया। दूसरी ओर, स्थानीय TMC विधायक और राज्य मंत्री बेचाराम मन्ना ने कहा है कि अगर जांच में कोई गड़बड़ी सामने आती है, तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।







