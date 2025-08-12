Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • केंद्र ने एयर इंडिया और इंडिगो को चीन के लिए उड़ानें अगले महीने से पुनः शुरू करने का दिया आदेश : रिपोर्ट

केंद्र ने एयर इंडिया और इंडिगो को चीन के लिए उड़ानें अगले महीने से पुनः शुरू करने का दिया आदेश : रिपोर्ट

Edited By Shubham Anand,Updated: 12 Aug, 2025 05:55 PM

india china direct flights resume

ब्लूमबर्ग ने अज्ञात सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारत और चीन अगले महीने की शुरुआत में सीधी उड़ान सेवाएँ पुनः शुरू कर सकते हैं। यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार का संकेत माना जा रहा है।

नेशनल डेस्क: भारत और चीन के बीच ठप पड़ी सीधी उड़ान सेवाएं जल्द ही बहाल हो सकती हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, दोनों देशों के बीच अगले महीने की शुरुआत में हवाई सेवाएं फिर से शुरू होने की संभावना है। यह कदम द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।

रिपोर्ट में अज्ञात सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भारत सरकार ने एयर इंडिया और इंडिगो जैसी प्रमुख एयरलाइन कंपनियों को चीन के लिए उड़ान संचालन के लिए तैयार रहने को कहा है। यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब भारत और चीन के बीच कूटनीतिक स्तर पर फिर से संवाद की कोशिशें तेज़ हो रही हैं।

गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के बाद से भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान सेवाएं निलंबित थीं। इसके अलावा, जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई घातक झड़प के बाद दोनों देशों के संबंध और अधिक तनावपूर्ण हो गए थे। यह टकराव दशकों में सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष के रूप में देखा गया था, जिसके बाद से द्विपक्षीय रिश्तों में भारी गिरावट दर्ज की गई।

घटना के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर दोनों देशों ने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी थी और कई दौर की सैन्य व कूटनीतिक वार्ताएं भी हुईं। कुछ विवादित इलाकों से सैनिकों की वापसी जरूर हुई है, लेकिन कई मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं, जिससे रिश्तों में पूरी तरह से सामान्य स्थिति नहीं आ पाई है।

और ये भी पढ़े

इस सैन्य तनाव का असर आर्थिक और जन स्तर पर संपर्क पर भी पड़ा है। भारत में चीनी निवेश को लेकर सख्ती बरती गई, आयातों की गहन जांच शुरू हुई और महामारी के दौरान सीधी उड़ानों को बंद कर दिया गया। हालांकि, हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिशों के संकेत मिल रहे हैं।अगर उड़ानें दोबारा शुरू होती हैं, तो यह न सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों को गति देगा, बल्कि लोगों के बीच संपर्क को भी आसान बनाएगा जो लंबे समय से बाधित रहा है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!