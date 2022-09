PM मोदी बोले- 21वीं सदी में भारत 'हरित विकास' के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलुरु दौरे पर पहुंचे हैं। यहां पीएम ने 3800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज का भारत अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है, क्योंकि यह विकसित भारत का मार्ग है। बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से हम नए रोजगार पैदा कर सकते हैं और नए अवसर पैदा कर सकते हैं।

Ayushman Bharat has played an important role in ensuring the poor are able to afford quality healthcare & their families do not become debt-ridden due to medical expenses. With the world's largest insurance scheme, we have taken healthcare to the grassroots: PM Modi in Mangaluru pic.twitter.com/7fU8X1OqFC