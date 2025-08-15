दिल्ली से श्रीनगर तक तिरंगे की रोशनी में जगमगाया भारत, देखें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या की शानदार तस्वीरें

Edited By Pardeep,Updated: 15 Aug, 2025 02:30 AM
देशभर में 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति का रंग-रूप चारों ओर बिखर गया। लाल, सफेद और हरे रंग की जगमगाहट ने रात को खास बना दिया
नेशनल डेस्कः देशभर में 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति का रंग-रूप चारों ओर बिखर गया। लाल, सफेद और हरे रंग की जगमगाहट ने रात को खास बना दिया। आइए एक नज़र डालते हैं प्रमुख स्थलों पर सजावट की खूबसूरती:
1. दिल्ली: इंडिया गेट का तिरंगे से प्रकाशमय रूप
इंडिया गेट को खासतौर से तिरंगे के रंगों में सजाया गया — तीन रंगों की रोशनी में यह राष्ट्रीय स्मारक और भी गौरवशाली दिखा। आसपास के बगीचों और पथों पर भी देशभक्ति से सजी सजावट ने दिल्ली को उत्सव की रौनक दी।
2. श्रीनगर: लाल चौक के घंटाघर की चमक
श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक (घंटाघर) को तिरंगे की रंगों से प्रकाशित किया गया। यह दृश्य घाटी की ठहरी सांझ में एक जीवंत राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गया।
इसके साथ-साथ आसपास की गलियों-पथों में भी सजावट की गई, जिससे वहां का माहौल गर्व और एकता से लबरेज़ रहा।
3. जयपुर में दिखा देशभक्ति का रंग
राजधानी जयपुर में सरकारी भवनों, ऐतिहासिक दरबारों और किले-फोर्ट्स को देशभक्ति की झिलमिलाहट से सजाया गया। जयपुर की रात तिरंगे की रंग बिरंगी रौशनी में खिल उठी, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने इस धरोहर शहर की असाधारण पहचान को बढ़ा दिया।
4. छतरपुर (म.प्र.): रेलवे स्टेशन पर जश्न
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के महाराजा छत्रसाल रेलवे स्टेशन को भी आधुनिक और क्लासिकल दोनों रंगों में सजाया गया। फ्लैग थीम वाली लाइट्स और सांस्कृतिक माहौल ने यात्रियों को देशभक्ति का एहसास कराया।
5. पटना: विधानसभा में तिरंगे की छटा
पटना की राजधानी महासंज्ञा में बिहार विधानसभा भवन को त्रिवर्ण रंगीन लाइटों से सजाया गया। स्मार्ट सिटी पहल से जुड़ी रोशनी और बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग से यहां भी स्वतंत्रता दिवस की धूम रही।
6. अटारी-वाघा सीमा: जोशभरा बीटिंग रिट्रीट
पंजाब की अटारी-वाघा सीमा पर आयोजित बीटिंग रिट्रीट समारोह में भारतीय सैनिकों ने शानदार मार्च पास्ट और राष्ट्रीय ध्वज उतारने की रस्म निभाई। देशभक्ति और अनुशासन की झलक ने सभी को भावुक कर दिया।