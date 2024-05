भारत ने नेपाल के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

इंटरनेशनल डेस्क. भारत ने नेपाल के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों में एक और आयाम जोड़ता है। अपनी यात्रा के दौरान काठमांडू में भारतीय दूतावास ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) गिरीश सी मुर्मू ने पीएम पुष्पा कमल दहल, नेपाल के वित्त मंत्री बरशमन पुन और नेपाल के महालेखा परीक्षक से मुलाकात की।

भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर कहा कि सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज नेपाल के माननीय प्रधान मंत्री से मुलाकात की और उन्हें भारत और नेपाल के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों और हस्ताक्षरित एमओयू के बीच चल रहे सहयोग के बारे में जानकारी दी।

CAG 🇮🇳 Sh. Girish Chandra Murmu called on Rt Hon'ble PM of Nepal today and briefed him regarding the ongoing cooperation between the Supreme Audit Institutions of 🇮🇳 & 🇳🇵 and the MoU signed in the field of public sector audit.