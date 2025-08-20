India-Pakistan match: भारत-पाक मैच होगा रद्द? विधानसभा में पेश हुआ चौंकाने वाला प्रस्ताव!

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले संभावित क्रिकेट मैच को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। इस बार विरोध का स्वर हिमाचल प्रदेश विधानसभा से उठ रहा है, जहां बुधवार को मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक मलेंद्र राजन ने एक अहम प्रस्ताव...

नेशनल डेस्क: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले संभावित क्रिकेट मैच को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। इस बार विरोध का स्वर हिमाचल प्रदेश विधानसभा से उठ रहा है, जहां बुधवार को मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक मलेंद्र राजन ने एक अहम प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने भारत-पाक मैच को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि ऐसे समय में जब सीमा पर तनाव और शहादत की खबरें आती हैं, तब दोनों देशों के बीच क्रिकेट खेला जाना देश की भावनाओं के खिलाफ है।



विधायक राजन का कहना है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा पाकिस्तान के साथ खेलने की स्वीकृति देना गलत संकेत भेजता है। उन्होंने सदन में कहा कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि राष्ट्रीय भावना से जुड़ा विषय है। जब हमारे जवान सीमा पर जान दे रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान से खेलना शहीदों के बलिदान का अपमान है।

विधानसभा में उठा मुद्दा, चर्चा की मांग

राजन ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा की जाए और केंद्र सरकार तथा BCCI को यह संदेश दिया जाए कि भारत-पाक मैच को एशिया कप से हटाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार को इस मुद्दे पर एक आधिकारिक रुख अपनाना चाहिए।

एशिया कप को लेकर देश में बढ़ती प्रतिक्रिया

यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब एशिया कप को लेकर देशभर में चर्चाएं तेज़ हैं। भले ही यह टूर्नामेंट बहु-देशीय हो, लेकिन भारत और पाकिस्तान के मुकाबले हमेशा से ही संवेदनशील रहे हैं-- खासकर जब दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध तनावपूर्ण हों।