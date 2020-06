India''s COVID-19 cases per lakh population among lowest in

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोना वायरस को लेकर एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें भारत सहित दुनिया भर के देशों के आंकड़े पेश किए गए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि संक्रमँण के हिसाब से किस देश हालात बेहद चिंताजनक हैं और किस देश की स्थिति बेहतर है। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है लेकिन अच्छी बात ये है कि इस महामारी से ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। साथ ही कोरोना के मामले में भारत की स्थिति दुनिया के कई देशों से बेहतर है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार घनी आबादी के बावजूद भारत में प्रति लाख व्यक्ति पर कोविड-19 के मामले दुनिया में सबसे कम हैं। साथ ही ठीक होने की दर अब करीब 56 प्रतिशत पर पहुंच गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर माना जा रहा है कि भारत से कोरोना वायरस जल्द खत्म हो जाएगा।



अमेरिका में प्रति लाख आबादी पर 671.24 मामले, भारत में सिर्फ 30

WHO द्वारा 21 जून को 153 वीं स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति एक लाख आबादी पर कोरोना वायरस के 30.04 मामले हैं जबकि वैश्विक औसत तीन गुणा से भी अधिक 114.67 प्रतिशत हैं। अमेरिका में प्रति लाख आबादी पर 671.24 मामले हैं, जबकि जर्मनी, स्पेन, ब्राजील और ब्रिटेन में प्रति लाख आबादी पर क्रमश: 583.88, 526.22, 489.42 और 448.86 मामले हैं। रूस में प्रति लाख आबादी पर 400.82 मामले हैं जबकि कनाडा, ईरान और तुर्की में क्रमश: 393.52 मामले, 268.98 मामले, 242.82 मामले और 223.53 मामले हैं। आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार सुबह तक भारत में कोरोना वायरस के 4,25,282 मामले हैं और 13,699 लोगों की मौत हुई है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 9,440 मरीज ठीक हुए। इस तरह ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,37,195 हो गई है और ठीक होने की दर 55.77 प्रतिशत पर पहुंच गई है। वर्तमान में संक्रमण के 1,74,387 मामले हैं और सभी चिकित्सकीय निगरानी में हैं।

केंद्र व राज्य सरकारों की बदौलत संभले हालातः केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘भारत में कम मामले कोविड-19 की रोकथाम, प्रसार रोकने और प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के उठाए गए क्रमिक, एहतियाती कदमों की बदौलत हुआ है।’’ मंत्रालय ने कहा, ‘‘ठीक होने वाले मरीजों और मौजूदा मरीजों के बीच अंतर बढ़ना जारी है। ’’ कोविड-19 की जांच के दायरे को लगातार बढ़ाया जा रहा है और सरकारी प्रयोगशाला की संख्या बढ़कर 723 और निजी प्रयोगशाला की संख्या 262 हो गई है। कुल 985 प्रयोगशाला में कोविड-19 की जांच की जा रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंसाधन परिषद (आईसीएमआर) के मुताबिक, 21 जून तक 69,50,493 व. रविवार को 1,43,267 नमूने लिए गए।