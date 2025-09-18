Main Menu

Asia Cup 2025: इस टीम के खिलाफ पहली बार खेलने उतरेगी भारतीय टीम, समय और तारीख कर लीजिए नोट

Edited By Updated: 18 Sep, 2025 10:35 PM

india vs oman t20 asia cup 2025 suryakumar yadav captain

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम टी20 एशिया कप 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। भारत ने पहले दो मैचों में जीत हासिल कर सुपर-4 में जगह पक्की कर ली है। अब 19 सितंबर को पहला बार ओमान के खिलाफ मैच अबू धाबी में होगा। भारत पहले से...

नेशनल डेस्क : सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम टी20 एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन कर रही है। टीम ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबलों में धमाकेदार जीत हासिल कर सुपर-4 में जगह पक्की कर ली है। ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला भारत 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। यह पहला मौका होगा जब भारतीय टीम ओमान के खिलाफ कोई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलेगी।

अबू धाबी में होगा भारत-ओमान मुकाबला
भारत और ओमान के बीच यह मुकाबला 19 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 7:30 बजे होगा। चूंकि भारतीय टीम पहले ही सुपर-4 में अपनी जगह सुनिश्चित कर चुकी है, इस मैच में उस पर कोई दबाव नहीं होगा। वहीं, ओमान की टीम सुपर-4 की दौड़ से बाहर हो चुकी है, इसलिए इस मैच का नतीजा टूर्नामेंट के लिए निर्णायक नहीं होगा। हालांकि, ओमान के खिलाड़ियों के लिए यह मुकाबला भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अपनी प्रतिभा दिखाने और आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर होगा।

भारत का शानदार प्रदर्शन
भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। अपने पहले मुकाबले में भारत ने यूएई को 9 विकेट से हराया, जबकि दूसरे मैच में पड़ोसी देश पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी। दो मैचों में चार अंकों के साथ भारत का नेट रन रेट +4.793 है, और वह ग्रुप-ए की अंक तालिका में शीर्ष पर है। भारतीय टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में है, जिनके नेतृत्व में टीम आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है।

ओमान की स्थिति
दूसरी ओर, ओमान की टीम को अपने दोनों शुरुआती मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। टीम की कप्तानी जतिंदर सिंह कर रहे हैं। हालांकि, सुपर-4 की दौड़ से बाहर होने के बावजूद, ओमान के लिए यह मैच अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का एक बड़ा मंच होगा। भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन ओमान के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा सकता है।

सुपर-4 की राह
भारत ने पहले ही सुपर-4 में प्रवेश कर लिया है, और यह मुकाबला उसके लिए अपनी रणनीति को और मजबूत करने का अवसर होगा। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण इस टूर्नामेंट में भारत को एक मजबूत दावेदार बना रहा है। क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें अब इस ऐतिहासिक मुकाबले पर टिकी हैं, जहां भारत पहली बार ओमान के खिलाफ मैदान पर उतरेगा।

