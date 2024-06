दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर बिजली गुल, यात्री गर्मी से हुए बेहाल, कहा- घुटन महसूस हो रही है...

नेशनल डेस्क: दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) पर कई मिनट तक बिजली गुल रहने से परिचालन बाधित हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि बिजली व्यवधान के कारण कोई भी उड़ान प्रभावित नहीं हुई। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक प्रवक्ता ने कहा, "दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) ग्रिड से वोल्टेज असंतुलन ने कुछ समय के लिए सभी आईजीआई टर्मिनलों को प्रभावित किया, जिससे सामान स्वीकृति और ई-गेट प्रभावित हुए।"

T3 terminal of delhi airport chocked due to power failure! No counter , No digi yatra , nothing worked for good 10-15 mins . Now all is well #delhiairport #powerfailure #powercrisis #aviation #indianaviation pic.twitter.com/s5f2dt4jrx — Priyanka kandpal/प्रियंका काण्डपाल (@pri_kandpal) June 17, 2024