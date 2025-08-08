अमेरिका के 50% टैरिफ का iPhone 17 की कीमतों पर क्या पड़ेगा असर? जानें पूरी डिटेल

अगर आप iPhone 17 खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अमेरिका के एक बड़े राजनीतिक फैसले का असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले कुछ उत्पादों पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने का ऐलान किया है, जिससे इन पर...

नेशनल डेस्क: अगर आप iPhone 17 खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अमेरिका के एक बड़े राजनीतिक फैसले का असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले कुछ उत्पादों पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने का ऐलान किया है, जिससे इन पर कुल टैरिफ बढ़कर 50% तक पहुंच गया है। इस फैसले के पीछे भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद जारी रखना एक प्रमुख कारण बताया गया है, जिससे अमेरिका नाराज़ है।

क्या iPhone की कीमतें बढ़ेंगी?

फिलहाल iPhones पर यह नया टैरिफ लागू नहीं हुआ है। लेकिन अमेरिकी प्रशासन उन उत्पादों की सूची की समीक्षा कर रहा है, जिन पर यह अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा, और स्मार्टफोन भी जल्द ही उस सूची में शामिल हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर iPhones को इस टैरिफ के दायरे में लाया गया, तो उनकी कीमतों में 50 डॉलर से लेकर 300 डॉलर तक की बढ़ोतरी हो सकती है। Apple संभवत इस बढ़े हुए लागत को आंशिक रूप से खुद वहन कर सकता है, लेकिन इसका असर आखिरकार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

भारत में क्यों बनते हैं iPhones?

Apple ने चीन से उत्पादन हटाकर भारत में iPhone निर्माण की रणनीति अपनाई थी, ताकि अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के जोखिम से बचा जा सके और सप्लाई चेन को मजबूत रखा जा सके। भारत में खास तौर पर बेस मॉडल iPhones बनाए जा रहे हैं, जिन्हें अमेरिका समेत अन्य देशों में निर्यात किया जाता है। लेकिन अब भारत भी अमेरिका के टैरिफ के निशाने पर आ गया है, जिससे Apple की वैश्विक उत्पादन रणनीति को झटका लग सकता है।

Apple का नया प्लान

परिस्थितियों से निपटने के लिए Apple ने अमेरिका में $100 बिलियन (करीब 8.3 लाख करोड़ रुपये) का निवेश करने की घोषणा की है। इसमें केंटकी स्थित ग्लास फैक्ट्री का विस्तार भी शामिल है, जो अब दुनियाभर में बेचे जाने वाले iPhones और Apple Watches के लिए ग्लास तैयार करेगी। यह कदम Apple की ओर से अमेरिकी सरकार को संतुष्ट करने और भविष्य के संभावित टैरिफ से बचने की एक रणनीति माना जा रहा है।

आगे क्या हो सकता है?

अगर स्मार्टफोन को टैरिफ से बाहर रखा गया तो iPhone 17 की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं होगा। लेकिन यदि टैरिफ लागू होता है, तो इस साल के अंत तक iPhone 17 महंगा हो सकता है। Apple अब वियतनाम और अमेरिका में निर्माण की प्रक्रिया को तेज कर रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह के राजनीतिक या व्यापारिक झटकों से बचा जा सके।