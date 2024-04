IPL 2024: बेटी की स्कूल फीस नहीं भरी, धोनी को देखने के लिए फैन ने खर्च कर दिए 64,000 रुपए

नेशनल डेस्क: चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के भारत में एक से बढ़कर एक फैन है। माही की दीवानगी फैंस के सिर पर चढ़कर बोलती है। कई फैंस तो ऐसे होते हैं जोकि सिर्फ और सिर्फ धोनी को देखने के लिए ही मैदान पर मौजूद रहते हैं। ये फैंस ना सिर्फ धोनी को अपना आदर्श मानते हैं बल्कि कई तो उनकी पूजा भी करते हैं। इसी बीच धोनी का एक फैन... प्यार कहें या फिर पागलपन के चलते सुर्खियों में है। इस फैंस का दावा है कि इसने तीन बेटियों के साथ धोनी की एक झलक पाने के लिए 64,000 रुपए खर्च कर दिए।



मेरी तीनों बेटियां और मैं बहुत खुश हूं

फैन ने दावा किया, मुझे टिकट नहीं मिला, इसलिए मैंने ब्लैक में 64,000 रुपये में टिकट खरीदे। मुझे अभी भी स्कूल की फीस जमा करनी है, लेकिन हम एमएस धोनी को सिर्फ एक बार देखना चाहते थे। मेरी तीन बेटियां और मैं बहुत खुश हूं।' इस फैन ने स्पोर्ट्सवॉक चेन्नई चैनल के साथ यह बात कही। दूसरी ओर उस व्यक्ति की एक बेटी ने कहा, "मेरे पिता ने इन टिकटों को खरीदने के लिए बहुत मेहनत की है। जब एमएस धोनी खेलने आए तो हम बहुत खुश थे।'' पिता और उसकी तीनों बेटियां CSK की टी-शर्ट पहन कर आई थी और उन्होंने CSK के सपोर्ट में सीटियां भी बजाईं।

I don't have money to pay the School Fees of my children, but spent Rs 64,000 to get black tickets to watch Dhoni, says this father. I am at a loss for words to describe this stupidity. pic.twitter.com/korSgfxcUy — Dr Jaison Philip. M.S., MCh (@Jasonphilip8) April 11, 2024