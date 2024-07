'इंदिरा गांधी की वजह से हकीकत बना प्रोजेक्ट टाइगर', International Tiger Day पर बोले जयराम रमेश

नेशनल डेस्क: देश में कई बाघ अभयारण्य के ‘‘गंभीर खतरे'' में होने का दावा करते हुए कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि ‘प्रोजेक्ट टाइगर' पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की वजह से ही अस्तित्व में आ सका। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि कई बाघ अभयारण्य आज ‘‘गंभीर खतरे'' में है, जिनमें से कुछ जलवायु परिवर्तन से जुड़ी अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ‘‘बुनियादी ढांचे के नाम पर गलत सोच वाली परियोजनाओं को आगे बढ़ाने'' के दबाव में हैं।



Since 2010, July 29th is celebrated as International Tiger Day across the world.



