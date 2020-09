नेशनल डेस्कः मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को अपने आवास पर ‘रूका हुआ पानी' हटाकर दिल्ली सरकार का दस दिवसीय डेंगू निरोधक अभियान ( Anti Dengue Campaign) शुरू किया। इस अभियान के तहत दिल्ली में मच्छर जनित इस रोग की रोकथाम पर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर रूके हुए साफ पानी को हटाकर डेंगू निरोधक अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पिछले दो साल की तरह इस बार भी दिल्लीवासी इस पहल को सफल बनाने और डेंगू को हराने के लिए साथ आएंगे।''

