    3. | कुलदीप यादव ने एशिया कप में सभी गेंदबाजों को पछाड़ा, बने इतिहास के नंबर-1 विकेट लेने वाले गेंदबाज

कुलदीप यादव ने एशिया कप में सभी गेंदबाजों को पछाड़ा, बने इतिहास के नंबर-1 विकेट लेने वाले गेंदबाज

Edited By Updated: 29 Sep, 2025 05:48 AM

kuldeep yadav surpassed all bowlers in the asia cup

भारत और पाकिस्तान के बीच टी 20 एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रोमांचक रूप से खेला गया जिसमें टीम इडिंया ने जीत हासिल कर ली है। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। शुरुआती बल्लेबाजी में पाकिस्तान...

नेशनल डेस्कः भारत और पाकिस्तान के बीच टी 20 एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रोमांचक रूप से खेला गया जिसमें टीम इडिंया ने जीत हासिल कर ली है। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। शुरुआती बल्लेबाजी में पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान और फखर जमां ने अच्छी साझेदारी की और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। लेकिन भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाजों को दबाव में रखा और मैच में भारतीय टीम की वापसी करवाई।

कुलदीप यादव ने चौथे विकेट पर किया जलवा
टी20 एशिया कप के इस महत्वपूर्ण फाइनल में कुलदीप यादव ने चार ओवर में मात्र 30 रन देकर चार अहम विकेट झटके। उनके खिलाफ पाकिस्तान के बल्लेबाज खास कमाल नहीं कर पाए और उनकी बल्लेबाजी कमजोर दिखी। कुलदीप ने सैम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन अफरीदी और फहीम अशरफ जैसे प्रमुख बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। उनकी इस धमाकेदार गेंदबाजी की वजह से पाकिस्तानी टीम बैकफुट पर आ गई। 

कुलदीप यादव बने एशिया कप के सबसे बड़े विकेट टेकर
कुलदीप यादव ने इस प्रदर्शन के साथ ही एशिया कप (वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट मिलाकर) के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने का भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अब उनके खाते में कुल 35 विकेट हो गए हैं, जबकि श्रीलंका के महान तेज गेंदबाज लासिथ मलिंगा के नाम 32 विकेट हैं। इस तरह कुलदीप ने मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़कर एशिया कप में नंबर-1 गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया है। 

वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने भी जमाया जलवा
इस फाइनल मैच में भारतीय स्पिनरों ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को पूरी तरह से घेरा रखा। वरुण चक्रवर्ती ने चार ओवर में 30 रन देकर दो महत्वपूर्ण विकेट लिए। वहीं, अक्षर पटेल ने भी चार ओवर में 26 रन देकर दो विकेट चटकाए। इन तीनों स्पिनरों के शानदार प्रदर्शन की वजह से पाकिस्तान की टीम केवल 146 रन तक ही सिमट पाई।

कुलदीप यादव की तारीफें
कुलदीप यादव की यह शानदार गेंदबाजी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशी का सबब बनी है। उन्होंने न केवल मैच में अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया बल्कि क्रिकेट इतिहास में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। युवाओं के लिए कुलदीप का यह प्रदर्शन प्रेरणादायक साबित हो रहा है।
 

