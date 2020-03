नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध ने पूरा देश का मा​हौल खराब कर दिया है। इसका समर्थन और विरोध करने वालों ने राजधानी को हिंसा की आग में झोंक दिया है। पिछले तीन दिनों से पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आयी है जिससे हालात तनावपूर्ण है। पिछले करीब दो दशक में यह सबसे बड़ा साम्प्रदायिक दंगा है...

नेशनल डेस्क: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध ने पूरा देश का मा​हौल खराब कर दिया है। इसका समर्थन और विरोध करने वालों ने राजधानी को हिंसा की आग में झोंक दिया है। पिछले करीब दो दशक में यह सबसे बड़ा साम्प्रदायिक दंगा है, जिसमें अब तक करीब 20 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच आरजेडी प्रमुख और और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का 30 साल पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

