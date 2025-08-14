लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर किलिंग करवाने वाला गैंगस्टर रणदीप सिंह अमेरिका में गिरफ्तार, नादिर शाह मर्डर केस में था वांटेड

कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने उसके करीबी सहयोगी रणदीप मलिक उर्फ रणदीप सिंह को अमेरिका से गिरफ्तार कर लिया है। रणदीप अमेरिका में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर भारत में किलिंग की...

नेशनल डेस्कः कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने उसके करीबी सहयोगी रणदीप मलिक उर्फ रणदीप सिंह को अमेरिका से गिरफ्तार कर लिया है। रणदीप अमेरिका में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर भारत में किलिंग की साजिशों को अंजाम देता था। वह दिल्ली के चर्चित नादिर शाह मर्डर केस में वांटेड था। FBI ने रणदीप को अमेरिका के जैक्सन पैरिश करेक्शनल सेंटर से गिरफ्तार किया है और उसकी गिरफ्तारी की जानकारी भारतीय एजेंसियों के साथ साझा की है, ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। वर्तमान में रणदीप को अमेरिका के इमिग्रेशन एंड कस्टम विभाग (ICE) ने डिटेन किया हुआ है।

नादिर शाह मर्डर केस में बड़ी भूमिका

रणदीप सिंह पर आरोप है कि उसने अफगानी मूल के नादिर शाह की हत्या के लिए हथियारों की व्यवस्था की थी। नादिर शाह दिल्ली के सीआर पार्क में रहता था और पिछले साल सितंबर में जब वह जिम से बाहर निकला, तब बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस जांच में सामने आया था कि इस मर्डर के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं और रणदीप ने ही विदेश से हथियार उपलब्ध कराए थे।

रणदीप पर केवल नादिर शाह मर्डर का ही नहीं, बल्कि कई हाई-प्रोफाइल मामलों में भी गंभीर आरोप हैं। जानकारी के मुताबिक, चंडीगढ़ में सिंगर बादशाह के क्लब में हुई फायरिंग भी रणदीप ने गोल्डी बराड़ के कहने पर करवाई थी। इसके अलावा गुरुग्राम में एक क्लब पर हुए बम धमाके के मामले में भी NIA ने गोल्डी बराड़, रणदीप और दो अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

कौन है रणदीप सिंह?

रणदीप सिंह मूल रूप से हरियाणा के जींद जिले का रहने वाला है और पिछले करीब दस वर्षों से अमेरिका में रह रहा है। वह वहां ‘महाकाल ट्रांसपोर्ट’ नाम से ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता है और खुद भी ट्रक चलाता है। अमेरिका में रहते हुए ही वह लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आया और उसके लिए काम करने लगा। रणदीप अपने माता-पिता का इकलौता बेटा है।

