Lok Sabha Election 2024 Phase 6:  महेंद्र सिंह धोनी ने परिवार के साथ डाला वोट

नेशनल डेस्क: आम चुनाव के छठे चरण के लिए छह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 58 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान चल रहा है, जिसमें दिल्ली की सभी सात सीटें भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप के अनुसार, छठे चरण के मतदान के दौरान छह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में दोपहर 1 बजे तक लगभग 39.13 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है।

वहीं, झारखंड में पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी छठे चरण के लिए अपना वोट डालने के लिए रांची के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे। इस चरण में जिन राज्यों में मतदान जारी है उनमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं।



#WATCH | Jharkhand: Former Indian Captain MS Dhoni arrives at a polling station in Ranchi, to cast his vote for the sixth phase of #LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/c1JolQ45nl — ANI (@ANI) May 25, 2024