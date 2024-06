Mumbai Rain: फुटबॉल खेल रहे बच्चों पर गिरा टिनशेड, 9 गंभीर रूप से घायल

ठाने: ठाणे शहर के उपवन इलाके में शुक्रवार रात एक इमारत की छत के ऊपर बनी टिन की छत गिरने से 9 बच्चे घायल हो गए। एक नागरिक अधिकारी ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि घटना 21 जून की है।

उन्होंने बताया कि गवन बाग स्थित इमारत से सटे टर्फ मैदान में फुटबॉल खेल रहे 9 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें पास के बेथनी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि बच्चे नौवीं और दसवीं कक्षा के छात्र हैं। संपर्क करने पर वर्तक नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने कहा कि उनके पास घटना के बारे में कोई विवरण नहीं है।

#WATCH | Maharashtra: On June 21 at around 11:42 pm six children out of 17 children, who were playing in a football ground in Thane, were injured after a shed fell in the ground. The injured children have been admitted to Bethany Hospital, Thane for treatment: Regional Disaster… pic.twitter.com/SxdkkEanA9 — ANI (@ANI) June 21, 2024