सिर्फ 135 सेकंड में Mahindra की ये धांसु EV की सारी यूनिट्स हुईं सोल्ड आउट, लोगों में दिखा गजब का क्रेज

नेशनल डेस्क: महिंद्रा ने वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ग्लोबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के साथ साझेदारी में BE 6 बैटमैन एडिशन इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) लॉन्च कर दी है। शुरूआत में कंपनी ने इस लिमिटेड एडिशन की केवल 300 यूनिट्स बेचने का प्लान बनाया था, लेकिन जबरदस्त डिमांड के चलते अब इसका उत्पादन बढ़ाकर 999 यूनिट्स कर दिया गया है। इस खास बैटमैन थीम वाली EV की एक्स-शोरूम कीमत 27.79 लाख रुपये रखी गई है।
महिंद्रा ने अपने Freedom_NU इवेंट में BE 6 Batman Edition लॉन्च करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है। जैसे ही इस गाड़ी की बुकिंग शुरू हुई, केवल 135 सेकंड में सभी यूनिट्स बुक हो गईं। इस कार की डिलीवरी 20 सितंबर 2025 से शुरू होगी।
शानदार डिजाइन और एक्सटीरियर
महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन का डिजाइन इसे भीड़ से अलग पहचान देता है। इसकी पूरी बॉडी पर कस्टम सैटिन ब्लैक फिनिश है, जो इसे प्रीमियम और दमदार लुक देती है। साथ ही Alchemy Gold में पेंटेड सस्पेंशन और ब्रेक कैलिपर्स कॉन्ट्रास्ट का काम करते हैं। कार में 20-इंच के अलॉय व्हील्स, फ्रंट डोर पर कस्टम बैटमैन डेकल्स और पीछे की तरफ लगी “BE 6 × The Dark Knight” बैजिंग इसे एक यूनिक लुक देती है।
लग्जरी और थीम बेस्ड इंटीरियर
इस EV का इंटीरियर लग्जरी और सिनेमैटिक अनुभव का अनूठा मिश्रण है। डैशबोर्ड पर Brushed Gold प्लाक के साथ यूनिक नंबर दिया गया है। चारकोल लेदर इंस्ट्रूमेंट पैनल पर गोल्ड हाइलाइट्स इसकी प्रीमियम क्वालिटी को और बढ़ाते हैं। सीटें सुएड और लेदर मिक्स की हैं, जिन पर गोल्ड स्टिचिंग और बैटमैन लोगो की डिटेलिंग की गई है। स्टीयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, कंट्रोल कनेक्टर और Boost बटन पर भी बैटमैन का सिग्नेचर लोगो मौजूद है। सबसे खास बात यह है कि कार ऑन करने पर इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर बैटमैन थीम वाला वेलकम ऐनिमेशन दिखाई देता है, जो इसे और भी खास बनाता है।
दमदार बैटरी और रेंज
महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन EV में 79 kWh की पावरफुल बैटरी पैक दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह फुल चार्ज पर 683 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। वहीं, रियल वर्ल्ड कंडीशंस में भी यह SUV 500 किलोमीटर से अधिक दूरी आसानी से तय कर सकती है। लिमिटेड एडिशन होने के कारण इसके डिजाइन और फीचर्स इसे बेहद खास बनाते हैं और इसे कलेक्टर्स एडिशन का दर्जा देते हैं।