Mahindra BE 6 का नया अवतार कल होगा पेश, टीज़र में दिखा स्पोर्टी लुक और एडवांस फीचर्स

Edited By Shubham Anand,Updated: 13 Aug, 2025 07:56 PM

mahindra be6 electric suv new variant black edition launch

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी आने वाली इलेक्ट्रिक SUV BE 6 के एक नए वेरिएंट का टीज़र जारी किया है। टीज़र में सामने की ओर शानदार रोशनी से सजे एलईडी हेडलैम्प्स, DRLs और लेयर्ड LED सिग्नेचर वाले बंपर को दिखाया गया है।

ऑटो डेस्क: महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी आने वाली इलेक्ट्रिक SUV BE 6 के एक नए वेरिएंट का टीज़र जारी किया है। टीज़र में सामने की ओर शानदार रोशनी से सजे एलईडी हेडलैम्प्स, DRLs और लेयर्ड LED सिग्नेचर वाले बंपर को दिखाया गया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक SUV के आकर्षक रियर प्रोफाइल की भी झलक मिली है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह वेरिएंट या तो मैट ब्लैक एडिशन होगा या फिर एक ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड मॉडल।

महिंद्रा की धांसू इलेक्ट्रिक SUV का नया रूप
अगर यह वेरिएंट वाकई ब्लैक एडिशन निकला, तो इसमें बाहर और अंदर स्पोर्टी ऑल-ब्लैक ट्रीटमेंट दिया जाएगा। कंट्रास्टिंग एम्बिएंट लाइटिंग इसकी केबिन को प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक लुक देगी। BE 6 का इंटीरियर ड्राइवर-केंद्रित है, जिसमें दो 12.3-इंच की फ्लोटिंग स्क्रीन, ऑगमेंटेड रियलिटी HUD (हेड-अप डिस्प्ले), और नया टू-स्पोक फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील शामिल है।

Mahindra BE 6 के दमदार फीचर्स
महिंद्रा ने BE 6 को कई प्रीमियम फीचर्स से लैस किया है, जिनमें डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, इन-कार कैमरा, ऑटो पार्क असिस्ट, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग के साथ पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड ड्राइवर सीट (मेमोरी फंक्शन के साथ), इन-बिल्ट वाई-फाई और 5G कनेक्टिविटी, 360-डिग्री कैमरा, 7 एयरबैग्स और लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी शामिल है।

और ये भी पढ़े

बैटरी पैक और रेंज में भी दम
महिंद्रा BE 6 को दो बैटरी विकल्पों में पेश किया जाएगा – 59kWh और 79kWh। 59kWh वेरिएंट 228bhp और 380Nm टॉर्क जनरेट करता है, जबकि 79kWh वेरिएंट 281bhp और 380Nm की ताकत देता है। कंपनी के अनुसार, इसका टॉप वेरिएंट सिर्फ 6.7 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। इसमें तीन ड्राइव मोड – रेंज, एवरीडे और रेस मिलते हैं। छोटा बैटरी पैक ARAI प्रमाणित 556 किमी की रेंज देता है, जबकि बड़ा पैक 682 किमी तक चल सकता है।

15 अगस्त को महिंद्रा का मेगा ऑटो इवेंट
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महिंद्रा चार नई कॉन्सेप्ट SUVs – Vision T, Vision S, Vision SX और Vision SXT – का अनावरण करने जा रही है। इसके अलावा, अपडेटेड महिंद्रा बोलेरो नियो भी इस मेगा इवेंट में पेश की जाएगी। हालांकि, सबसे बड़ी घोषणा महिंद्रा के बिल्कुल नए “Freedom NU Platform” को लेकर होगी, जो भविष्य की बोलेरो समेत कई नए मॉडल्स का आधार बनेगा।

