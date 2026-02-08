Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | कोटा में बड़ा हादसा: भरभराकर गिरी 3 मंजिला इमारत, मौके पर मच गई चीख-पुकार; मदद के लिए पुकार रहे थे मलबे में दबे लोग...मंजर देख कर सभी सन्न

कोटा में बड़ा हादसा: भरभराकर गिरी 3 मंजिला इमारत, मौके पर मच गई चीख-पुकार; मदद के लिए पुकार रहे थे मलबे में दबे लोग...मंजर देख कर सभी सन्न

Edited By Updated: 08 Feb, 2026 01:03 PM

major accident in kota three story building collapses causing panic and scream

Rajasthan News: राजस्थान के कोटा शहर में शनिवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। तलवंडी इलाके में एक तीन मंजिला इमारत अचानक ढह गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे के समय इमारत के अंदर कोचिंग छात्र, रेस्टोरेंट कर्मचारी और ग्राहक मौजूद थे।

Rajasthan News: राजस्थान के कोटा शहर में शनिवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। तलवंडी इलाके में एक तीन मंजिला इमारत अचानक ढह गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे के समय इमारत के अंदर कोचिंग छात्र, रेस्टोरेंट कर्मचारी और ग्राहक मौजूद थे।

मलबे में दबे लोग मदद के लिए कर रहे थे चीख-पुकार
शनिवार रात करीब 9 बजे कोटा के तलवंडी क्षेत्र में एक तीन मंजिला इमारत अचानक गिर गई। इस हादसे में एक कोचिंग छात्र समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पांच लोगों को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। इमारत गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया। मलबे में दबे लोग मदद के लिए चीख-पुकार कर रहे थे। कहीं हाथ बाहर निकले हुए दिख रहे थे तो कहीं पैर। SDRF की टीम देर रात तक मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुटी रही। रेस्क्यू के दौरान बचाव दल का एक कर्मचारी रॉकी डेनियल भी घायल हो गया।

हादसे के कारणों की जांच की जा रही
हादसे में जान गंवाने वाले कोचिंग छात्र की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी 20 वर्षीय आर्यन के रूप में हुई है। सीएमएचओ नरेंद्र नागर के अनुसार, घायलों में कोटा, कुन्हाड़ी, महावीर नगर, रंगबाड़ी, बोरखेड़ा और झारखंड के रहने वाले लोग शामिल हैं। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने बताया कि जिस इमारत में हादसा हुआ, उसमें एक रेस्टोरेंट चल रहा था। घटना के समय रेस्टोरेंट में कुछ ग्राहक और करीब 12 से 15 कर्मचारी मौजूद थे। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

पूरी इमारत भरभराकर गिर गई
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे से पहले तेज आवाज सुनाई दी, जो ब्लास्ट या पटाखे जैसी लगी। इसके बाद पूरी इमारत भरभराकर गिर गई। लोगों का कहना है कि इमारत के पीछे एक दूसरी बिल्डिंग में कई दिनों से निर्माण कार्य चल रहा था। वहां ड्रिल मशीन और हैमर के इस्तेमाल से लगातार कंपन हो रहा था। आशंका जताई जा रही है कि इसी कंपन की वजह से इमारत ढही।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!