क्या AAP ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है या गैंगस्टरों ने? सुखजिंदर रंधावा ने किया सरकार पर वार

जालंधर/चंडीगढ़ (विशेष) : पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस लीडर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब में बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की हालत को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया कि राज्य आज गैंगस्टरों का गढ़ बनता जा रहा है और ऑपरेशन प्रहार के बावजूद क्राइम बढ़ रहे हैं।

रंधावा ने कहा कि दिनदहाड़े मर्डर, गोलियां चलना, लूटपाट और फिरौती की घटनाएं आम हो गई हैं, जिससे पब्लिक में डर का माहौल है। उन्होंने आरोप लगाया कि AAP सरकार हालात को संभालने में फेल रही है। उन्होंने कहा कि यह साफ नहीं है कि AAP सरकार ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है या गैंगस्टरों ने। उन्होंने मांग की कि सरकार गैंगस्टरों और क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त एक्शन ले ताकि पंजाब फिर से सेफ हो सके।

