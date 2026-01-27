मुंबई: गणतंत्र दिवस के मौके पर स्पीकर गिरने से 3 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत, CCTV वायरल

Main Menu

नेशनल डेस्क: मुंबई से एक दुखद घटना सामने आई है, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। जानकारी के अनुसार, विक्रोली के टैगोर नगर इलाके में गणतंत्र दिवस के जश्न के लिए गलियों में लगाए गए स्पीकर का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे एक 3 साल की मासूम बच्ची के ऊपर गिर गया। इस हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि बच्ची गली में खेल रही थी। इसी दौरान भारी स्पीकर अचानक उसके ऊपर गिर जाता है। पास खड़े लोग उसे बचाने दौड़े, लेकिन भारी वजन के कारण बच्ची को बचाया नहीं जा सका।

सोशल मीडिया पर यह दर्दनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग वीडियो देखकर भावुक हो गए हैं और हादसे पर अपने गुस्से और दुख का इजहार कर रहे हैं। कई यूजर्स ने लिखा कि ऊपर वाला क्या क्या दिखा रहा है, वहीं कुछ ने परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की।

यह घटना दर्शाती है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा उपायों की कितनी जरूरत है। भारी उपकरणों को सही तरीके से सुरक्षित न करने से जीवन खतरे में पड़ सकता है। 

