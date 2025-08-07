Main Menu

  • इंसानियत शर्मसार... अंधाधुध फायरिंग कर रहा शख्स, दो दिन में 25 से ज्यादा कुत्तों को उतारा मौत के घाट; वीडियो वायरल

इंसानियत शर्मसार... अंधाधुध फायरिंग कर रहा शख्स, दो दिन में 25 से ज्यादा कुत्तों को उतारा मौत के घाट; वीडियो वायरल

Edited By Mehak,Updated: 07 Aug, 2025 04:37 PM

man firing indiscriminately killing more than 25 dogs in two days

राजस्थान के झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ क्षेत्र के कुमावास गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक व्यक्ति ने महज दो दिनों में 25 से ज्यादा कुत्तों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बंदूक लेकर खुलेआम घूमते इस शख्स का वीडियो सोशल मीडिया...

नेशनल डेस्क : राजस्थान के झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ क्षेत्र के कुमावास गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक व्यक्ति ने महज दो दिनों में 25 से ज्यादा कुत्तों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बंदूक लेकर खुलेआम घूमते इस शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसे देखकर लोग हैरान और नाराज़ हैं।

बंदूक से की फायरिंग, गांव में फैली दहशत

बताया जा रहा है कि यह घटना 2 और 3 अगस्त को हुई। आरोपी की पहचान श्योचंद बावरिया के रूप में हुई है, जो नवलगढ़ क्षेत्र के डुमरा गांव का निवासी है। वह दोनों दिन बंदूक लेकर गांव की गलियों में घूमता रहा और जहां भी कोई कुत्ता दिखा, उस पर फायरिंग कर देता। इस घटना के बाद गांव की गलियों और खेतों में खून से सने कुत्तों के शव पड़े हुए मिले। इससे ग्रामीणों में डर और गुस्सा दोनों फैल गया है। अब गांव के कुत्ते भी डर के मारे इधर-उधर भागते दिख रहे हैं।

वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें आरोपी खुलेआम कुत्तों पर फायरिंग करता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और 4 अगस्त को जांच शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

यह भी पढ़ें - बड़ी राहत! अब बिजली बिल पर मिलेगी छूट, जानिए किन लोगों को होगा इसका फायदा

पशु प्रेमियों और ग्रामीणों में रोष

इस घटना से पशु प्रेमी संगठनों और गांव के लोगों में भारी गुस्सा है। सभी ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कई लोगों ने इस घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों और मंत्रियों तक भी पहुंचाई है। हालांकि, अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

अब सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आरोपी को कुत्तों से इतनी नफरत क्यों थी कि उसने इतने निर्दोष जानवरों की जान ले ली।



 

