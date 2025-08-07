Main Menu

बड़ी राहत! अब बिजली बिल पर मिलेगी छूट, जानिए किन लोगों को होगा इसका फायदा

नेशनल डेस्क : यूपी के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। अगर आपने अपने घर या दुकान में Prepaid Smart Meters लगवाया है या लगवाने की योजना बना रहे हैं, तो अब आपको बिजली के बिल में छूट मिल सकती है।

बिजली बिल में मिलेगी 2% तक की छूट

UP Power Corporation Limited (UPPCL) ने राज्य के प्रीपेड बिजली मीटर उपभोक्ताओं को 2 प्रतिशत तक छूट देने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव पर अब नियामक आयोग (UPERC) फैसला लेगा। दरअसल, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की बिजली कंपनियों को यह सुझाव दिया है कि जो उपभोक्ता स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाएं, उन्हें 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी पॉवर कॉर्पोरेशन ने भी राज्य में इस सुविधा को लागू करने का प्रस्ताव पेश किया है।

उपभोक्ता परिषद की मांग: 5% तक हो छूट

हालांकि राज्य उपभोक्ता परिषद ने कहा है कि 2% की छूट काफी नहीं है। परिषद का कहना है कि जो उपभोक्ता पहले से ही समय से बिल भरते हैं और प्रीपेड सिस्टम को अपना रहे हैं, उन्हें कम से कम 5 प्रतिशत तक की छूट मिलनी चाहिए। बिजली दरों को लेकर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब नियामक आयोग जल्द ही नई बिजली दरें तय करने वाला है। इस मामले में सभी बिजली कंपनियों से राय मांगी गई है। माना जा रहा है कि आयोग केंद्र सरकार के सुझाव को ध्यान में रखते हुए छूट की सीमा बढ़ा सकता है।

प्रीपेड मीटर से बिजली कंपनियों को क्या फायदा?

प्रीपेड मीटर से उपभोक्ता पहले ही बिजली का भुगतान कर देते हैं। इससे कंपनियों को समय पर पैसा मिल जाता है, वसूली का झंझट नहीं होता और ब्याज से अतिरिक्त आमदनी भी होती है। साथ ही मीटर रीडरों की जरूरत कम होती है, जिससे कंपनियों का खर्च भी घटता है।

क्या है प्रीपेड बिजली मीटर की खासियत?

  • पहले से रिचार्ज करें, फिर बिजली इस्तेमाल करें
  • समय पर भुगतान होने से कंपनी को फायदा
  • उपभोक्ता को खर्च पर बेहतर नियंत्रण
  • भविष्य में छूट की भी संभावना

