मरी इंसानियत! मदद की भीख मांगता रहा शख्स, आखिरकार पत्नी के शव को बाइक पर बांधकर ले जाने के लिए मजबूर हुआ पति

Edited By Mehak,Updated: 11 Aug, 2025 03:29 PM

महाराष्ट्र के नागपुर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। एक सड़क हादसे में पत्नी की मौत के बाद, मदद की उम्मीद में खड़े पति को जब किसी ने सहारा नहीं दिया, तो उसने मजबूरी में अपनी पत्नी के शव को बाइक पर बांध लिया और फिर उसे ले गया। यह घटना...

नेशनल डेस्क : महाराष्ट्र के नागपुर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। एक सड़क हादसे में पत्नी की मौत के बाद, मदद की उम्मीद में खड़े पति को जब किसी ने सहारा नहीं दिया, तो उसने मजबूरी में अपनी पत्नी के शव को बाइक पर बांध लिया और फिर उसे ले गया। यह घटना नागपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर, देवलापार थाना क्षेत्र के मोरफटा इलाके में रविवार (10 अगस्त) को हुई। हादसे में मध्य प्रदेश के सिवनी निवासी अमित यादव की पत्नी ग्यारसी की मौके पर ही मौत हो गई।

मदद मांगते रहे, कोई नहीं रुका

अमित यादव के अनुसार, हादसे के बाद उन्होंने सड़क पर गुजर रही गाड़ियों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी रुककर सहारा नहीं दिया। निराश होकर उन्होंने अपनी पत्नी के शव को कपड़े से बांधा और मोटरसाइकिल पर रखकर सिवनी स्थित अपने घर ले जाने का निर्णय लिया।

रक्षाबंधन पर घर जा रहे थे दंपती

अमित और ग्यारसी पिछले 10 साल से नागपुर जिले के लोनारा गांव में रह रहे थे। रक्षाबंधन के मौके पर वे लोनारा से मध्य प्रदेश के करणपुर गांव जा रहे थे। रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे ग्यारसी की मौत हो गई।

पुलिस ने रोका और शव कब्जे में लिया

जब अमित यादव शव के साथ बाइक से आगे बढ़ रहे थे, तो कई लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन डर और आघात की वजह से वे नहीं रुके। बाद में हाईवे पर पुलिस ने उन्हें रोका और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागपुर के मेयो अस्पताल भेज दिया।

 

