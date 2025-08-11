NFHS रिपोर्ट में बड़ा खुलासा : शराब पीने में भारत के इस राज्य का नाम है सबसे ऊपर

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (NFHS) के आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है कि भारत में शराब सेवन के मामले में गोवा सबसे आगे है। रिपोर्ट के अनुसार, गोवा में पुरुषों में शराब पीने की दर...

नेशनल डेस्क : केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (NFHS) के आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है कि भारत में शराब सेवन के मामले में गोवा सबसे आगे है। रिपोर्ट के अनुसार, गोवा में पुरुषों में शराब पीने की दर 59.1% है, जो देश में सबसे अधिक है। गोवा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां बीयर अपेक्षाकृत सस्ती मिलती है और यहां की नाइट पार्टियां भी काफी मशहूर हैं।

गोवा के बाद सूची में अरुणाचल प्रदेश (56.6%), तेलंगाना (50%), झारखंड (40.4%), ओडिशा (38.4%) और सिक्किम (36.3%) का स्थान है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ (35.9%), तमिलनाडु (32.8%), उत्तराखंड (32.1%), आंध्र प्रदेश (31.2%), पंजाब (27.5%), असम (26.5%), केरल (26%) और पश्चिम बंगाल (25.7%) भी शीर्ष राज्यों में शामिल हैं। बिहार में 2015-16 में पुरुषों में शराब पीने की दर 28.9% थी, जो अब घटकर 17% रह गई है।

ये आंकड़े NFHS-4 (2015-16) और NFHS-5 (2019-21) के आधार पर तैयार किए गए हैं और इन्हें राज्यसभा में सांसद डॉ. वी. शिवदासन के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्तुत किया है।









