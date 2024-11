मणिपुर के सीएम बोले- छह लोगों की हत्या के दोषी जल्द होंगे कठघरे में खड़े

नेशनल डेस्क : मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पिछले सप्ताह संदिग्ध कुकी उग्रवादियों द्वारा छह लोगों की हत्या किये जाने पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सरकार तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक दोषियों को न्याय के कठघरे में खड़ा नहीं कर दिया जाता। उन्होंने कहा कि तीन महिलाओं और तीन बच्चों के हत्यारों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। इन छह लोगों के शव पिछले हफ्ते जिरीबाम जिले में एक नदी से बरामद किए गए थे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं और बच्चों की हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है। सिंह ने बुधवार रात ‘एक्स' पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में कहा, ‘‘आज मैं जिरीबाम में कुकी आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए जाने के बाद तीन निर्दोष बच्चों और तीन निर्दोष महिलाओं की निर्मम हत्या किये जाने की घटना की निंदा करने के लिए बहुत दुख और गुस्से के साथ यहां खड़ा हूं।'' मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘इस तरह के बर्बर कृत्यों का किसी भी सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है।

<

There is no place in any society for terrorists who kills innocent women and children. pic.twitter.com/B2VsmJQM5u — N. Biren Singh (@NBirenSingh) November 19, 2024