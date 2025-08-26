अब Made in India होगी Maruti e vitara, PM मोदी ने दी हरी झंडी,100 से ज्यादा देशों में होगी एक्सपोर्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार 'Maruti e Vitara' को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने अहमदाबाद के हंसलपुर में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का भी उद्घाटन किया।

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार 'Maruti e Vitara' को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने अहमदाबाद के हंसलपुर में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का भी उद्घाटन किया। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का प्रोडक्शन अब शुरू हो गया है और इसे जापान, यूरोप समेत 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा।

इलेक्ट्रिक कार के प्रोडक्शन के लिए नया प्लांट

पीएम मोदी ने मारुति सुजुकी के इस प्लांट में नई असेंबली लाइन का उद्घाटन किया है, जिससे अब इलेक्ट्रिक एसयूवी का स्थानीय उत्पादन शुरू हो गया है। इसके साथ ही, बैटरी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए तोशिबा, डेंसो और सुजुकी के ज्वाइंट वेंचर वाले टीडीएस लिथियम-आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का उत्पादन भी शुरू हो गया है

कैसा है मारुति का यह प्लांट?

हंसलपुर में स्थित सुजुकी मोटर गुजरात (SMG) का यह प्लांट लगभग 640 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी मौजूदा वार्षिक उत्पादन क्षमता 7.5 लाख यूनिट है, जो इस नई असेंबली लाइन के शुरू होने के बाद और बढ़ जाएगी। इस प्लांट में तीन प्रोडक्शन लाइन हैं और हाल ही में मारुति सुजुकी ने इसे सुजुकी मोटर कॉर्प से अधिग्रहित किया है। कंपनी ने इस दशक के अंत तक अपनी उत्पादन क्षमता को दोगुना करके 4 मिलियन कारों तक पहुंचाने की योजना बनाई है।

इस प्लांट की शुरुआत मार्च 2014 में हुई थी और यहां सबसे पहले मारुति सुजुकी बलेनो का उत्पादन शुरू हुआ था। अब यहां से कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार 'Maruti e Vitara' का उत्पादन भी होगा, जिसे भारत के साथ-साथ दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा।