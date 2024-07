दिल्ली: मयूर विहार में पास के कैफे में यूनिफार्म बनाने की दुकान में लगी भीषण आग

नेशनल डेस्क: दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में स्थित नीलम माता मंदिर के आसपास एक वर्दी निर्माण की दुकान और पास के एक कैफे में भीषण आग लग गई। इसके बाद आग पर काबू पाने के लिए दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। जानकारी के मुताबिक, आग यूनिफॉर्म बनाने वाली दुकान में लगी और बगल के कैफे तक फैल गई.



आग से बड़ा नुकसान हुआ

आपातकालीन दल फिलहाल आग पर काबू पाने और उसे बुझाने के प्रयास में लगे हुए हैं। आग से दोनों प्रतिष्ठानों को काफी नुकसान हुआ, आंतरिक सामान नष्ट हो गया। घटनास्थल के दृश्यों से पता चलता है कि संपत्ति को व्यापक नुकसान हुआ है, आंतरिक सामान आग की लपटों में जलकर खाक हो गया है।

#WATCH | Delhii fire Service personnel at the spot trying to douse the fire that breaks out at uniform manufacturing shop and cafe near Neelam Mata mandir Mayur Vihar Phase 2. pic.twitter.com/FPPX10tOIF — ANI (@ANI) July 14, 2024