नेशनल डेस्क: शारदीय नवरात्रि शुरू होती ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लग गई है। दिशा निर्देशों का पालन कर भक्त मां के दर्शन कर रहे हैं। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इस खास मौके पर राजधानी दिल्ली में स्थित झंडेवालान मंदिर में आरती की गई। जो भक्त मंदिर नहीं आ सकते हैं वो घर बैठे ही माता का आर्शीवाद ले सकते हैंं।

#WATCH Delhi: Morning 'aarti' being performed at Jhandewalan Temple on the fourth day of #Navratri today. pic.twitter.com/KHaQoKS1Ry