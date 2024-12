Mumbai Boat Accident: ‘इतना भयानक हादसा, बचाव अभियान करने वाले भी सहम गए’: पीड़ितों की आंखोंदेखी आपबीती

नेशनल डेस्क: मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास अरब सागर में हुए दर्दनाक हादसे ने शहर को झकझोर कर रख दिया। एलिफेंटा की ओर जा रही नीलकमल नामक फेरी बोट इंडियन नेवी की एक स्पीड बोट से टकरा गई, जिसके चलते नाव पलट गई। बोट में 100 से अधिक लोग सवार थे, जिनमें से 13 की मौत हो गई, जबकि 20 बच्चों समेत करीब 100 लोगों को बचा लिया गया। मरने वालों में 4 नौसेना अधिकारी भी शामिल हैं।

सूत्रों के मुताबिक, नेवी की स्पीड बोट इंजन ट्रायल पर थी, तभी कैप्टन का कंट्रोल छूट गया और बोट ने नीलकमल फेरी से टक्कर मार दी। टक्कर से फेरी बोट का संतुलन बिगड़ गया, जिससे बोट में पानी भरने लगा और वह पलट गई। चीख-पुकार के बीच सभी यात्री पानी में गिर गए।

