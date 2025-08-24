Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • Vande Bharat: मुंबई-गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के शेड्यूल में बड़ा बदलाव, अब 8 स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन

Vande Bharat: मुंबई-गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के शेड्यूल में बड़ा बदलाव, अब 8 स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन

Edited By Shubham Anand,Updated: 24 Aug, 2025 02:28 PM

mumbai gandhinagar vande bharat express new schedule navsari stop ticket price

भारतीय रेलवे ने देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के शेड्यूल में अहम बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 सितंबर 2022 को उद्घाटन की गई यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई सेंट्रल और गांधीनगर कैपिटल के बीच चलती है।

नेशनल डेस्क : भारतीय रेलवे ने देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के शेड्यूल में अहम बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 सितंबर 2022 को उद्घाटन की गई यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई सेंट्रल और गांधीनगर कैपिटल के बीच चलती है। यह ट्रेन पश्चिम रेलवे द्वारा संचालित की जाती है और इसे सप्ताह में छह दिन (बुधवार छोड़कर) चलाया जाता है। ट्रेन नंबर 20901/20902, मुंबई सेंट्रल और गांधीनगर कैपिटल के बीच 521 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे 30 मिनट का समय लेती है।

अब आठ स्टेशनों पर रुकेगी वंदे भारत एक्सप्रेस

रेलवे द्वारा किए गए बदलाव के बाद अब यह ट्रेन पहले के 7 की बजाय 8 स्टेशनों पर रुकेगी। नई सूची में गुजरात के नवसारी स्टेशन को भी जोड़ा गया है। संशोधित स्टॉपेज इस प्रकार हैं:

बोरीवली, वापी, वलसाड, नवसारी, सूरत, वडोदरा जंक्शन, आणंद जंक्शन, अहमदाबाद जंक्शन

और ये भी पढ़े

ट्रेन संचालन का समय

गाड़ी संख्या 20901: मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर कैपिटल के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 6:00 बजे रवाना होगी और दोपहर 12:25 बजे गांधीनगर पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 20902: वापसी यात्रा में यह ट्रेन गांधीनगर से दोपहर 2:05 बजे प्रस्थान करेगी और रात 8:30 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी।

यह सेवा सप्ताह में हर दिन बुधवार को छोड़कर उपलब्ध रहेगी।

वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया

इस ट्रेन में कुल 20 डिब्बे होते हैं।

एसी चेयर क्लास का किराया: ₹1285

एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया: ₹2465

मुंबई और गांधीनगर के बीच सफर करने वालों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस अब और अधिक सुविधाजनक हो गई है, विशेष रूप से नवसारी स्टेशन को शामिल किए जाने से दक्षिण गुजरात के यात्रियों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!