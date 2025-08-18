monsoon rains: झमाझम बारिश का कहर: मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 3-4 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी

मुंबई एक बार फिर मानसूनी बारिश की चपेट में है। सोमवार की सुबह शहर ने बारिश की बूंदों से भीगे और बादलों से ढके आसमान के साथ आंखें खोलीं। बीते तीन दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने मुंबई की रफ्तार को धीमा कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने...

नेशनल डेस्क: मुंबई एक बार फिर मानसूनी बारिश की चपेट में है। सोमवार की सुबह शहर ने बारिश की बूंदों से भीगे और बादलों से ढके आसमान के साथ आंखें खोलीं। बीते तीन दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने मुंबई की रफ्तार को धीमा कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई और उसके उपनगरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो यह संकेत देता है कि अगले 24-48 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है।

क्या कहता है मौसम विभाग?

-अगले 3 से 4 घंटों तक मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है।

-रात के समय गर्जन वाले बादलों के साथ तेज बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं।

-तापमान में कोई खास बदलाव नहीं, अधिकतम 27°C और न्यूनतम 24°C रहने की उम्मीद है।

ट्रेन सेवाओं पर असर

मुंबई की जीवनरेखा कही जाने वाली लोकल ट्रेनें भी बारिश की मार से नहीं बच पाईं। सेंट्रल और हार्बर लाइनों पर ट्रेनों में लगभग 10 मिनट तक की देरी दर्ज की गई है। बारिश के चलते ट्रैक और स्टेशन परिसरों में पानी भरने की शिकायतें सामने आई हैं।

सड़कों पर पानी, यातायात प्रभावित

मुंबई और उपनगरीय इलाकों – जैसे कि नालासोपारा, वडाला, खारघर, मरीन ड्राइव और CSMT – से भारी जलजमाव की तस्वीरें सामने आई हैं। गाड़ियाँ पानी में धीरे-धीरे रेंगती दिखीं और लोगों को आने-जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

VIDEO | Maharashtra: Amid incessant rain, several parts of Mumbai witness waterlogging.



Visuals from Nalasopara.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/u7nMHpkiIb — Press Trust of India (@PTI_News) August 18, 2025

हवाई यात्रियों के लिए चेतावनी

बारिश और जलजमाव को देखते हुए एयरलाइंस ने यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। इंडिगो एयरलाइंस ने विशेष रूप से अपील की है कि यात्री एयरपोर्ट की यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखें, क्योंकि मुख्य सड़कों पर पानी भरा हो सकता है जिससे ट्रैफिक जाम संभव है।

VIDEO | Maharashtra: Fresh spell of rain lashes several parts of Mumbai.



Visuals from Wadala.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/0CX7fph1EA — Press Trust of India (@PTI_News) August 18, 2025

अन्य प्रभावित क्षेत्र

IMD की रिपोर्ट के मुताबिक:

रत्नागिरी में 109 मिमी,

सांताक्रूज़ में 71 मिमी,

पणजी (गोवा) में 69 मिमी और

विशाखापत्तनम में 92 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है।

सोशल मीडिया पर मुंबई के विभिन्न इलाकों से भारी बारिश और जलजमाव की वीडियो क्लिप्स वायरल हो रही हैं। चाहे वह मरीन ड्राइव हो, खारघर हो या नालासोपारा – हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है।