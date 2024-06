नरेंद्र मोदी भारत में पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे, हम संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे: NEET-NET विवाद पर बोले राहुल गांधी

नेशनल डेस्क: कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने नीट मुद्दे और यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द होने को लेकर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, "ऐसा कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। इजराइल और गाजा की लड़ाई को भी नरेंद्र मोदी ने रोक दिया था। लेकिन किसी न किसी कारण में हिन्दुस्तान में जो पेपर लीक हो रहे हैं उन्हें नरेंद्र मोदी नहीं रोक पा रहे या फिर रोकना नहीं चाहते।"



हम संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे- राहुल गांधी

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह संसद में नीट और यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने का मुद्दा उठाएंगे, तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "हां, हम संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे।"

#WATCH | Delhi: On NEET issue & UGC-NET exam cancellation, Congress MP Rahul Gandhi says, "...It's happening because all our institutions have been captured. Our Vice-Chancellors are placed not based on merit. But because they belong to a particular organization. And this…