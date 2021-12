कर्नाटक विधानसभा में ‘जब बलात्कार होना ही है तो इसका आनंद लें'', कह कर विवाद पैदा करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक एवं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने ‘बिना सोचे समझे'' की गई

नेशनल डेस्क: कर्नाटक विधानसभा में ‘जब बलात्कार होना ही है तो इसका आनंद लें', कह कर विवाद पैदा करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक एवं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने ‘बिना सोचे समझे' की गई अपनी टिप्पणी के लिए शुक्रवार को माफी मांगी। हालांकि भाजपा, राष्ट्रीय महिला आयोग और कांग्रेस की कुछ महिला विधायकों ने बयान पर कड़ी आपत्ति जतायी। वहीं अब इसका वीडियो सामने आया है जिसमें इस बयान के बाद कई विधायक हंसते नजर आए। स्‍पीकर भी इस मामले में कार्रवाई करने के बजाय हंसते दिखे । उन्होंने विधानसभा में टिप्पणी की थी' जब बलात्कार होना ही है, तो लेटो और मज़े लो। उन्होंने ये बात कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी की एक टिप्पणी पर कही थी। इसका वीडियो सामने आने के बाद विवाद गहरा गया है। वीडियो में दिख रहा है कि उनकी टिप्पणी पर सदन के स्पीकर भी हस रहे हैं. साथ ही अन्य विधायक भी हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में विधायक के आर रमेश कुमार की आवाज सुनाई दे रही है और कैमरा स्पीकर पर केंद्रित है, जो हंसते हुए दिखाई देते हैं।

The House shall apologise to entire womanhood, every mother, sister & daughter of this nation for such an obnoxious & shameless behaviour @INCIndia @INCKarnataka @BJP4India @BJP4Karnataka @MahilaCongress @BJPMahilaMorcha pic.twitter.com/wPKbnxJlnp