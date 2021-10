नेशनल डेस्क; शक्ति की आराधाना का पर्व शारदीय नवरात्र (Navratri 2021) 7 अक्टूबर, गुरुवार से आरंभ हो चुका है। ये 9 दिन मां के भक्तों के लिए बहुत विशेष होते हैं। हर कोई मां की आराधना करता है। मंदिरों को सजाया जाता है। जगह-जगह नवदुर्गा पांडाल लगाए जाते हैं, गरबों का आयोजन होता है। अधिकांश भक्त इन 9 दिन व्रत रखते हैं और सभी बुराइयों से दूर रहते हैं। कोरोना महामारी के कारण Navratri 2021 का आयोजन भी खुलकर नहीं हो सकेगा। यही कारण है कि बधाइयों का सिलसिला इंटरनेट मीडिया पर शुरू होगा। यहां दे पेश कर रहे हैं खास Wishes Images Quotes Greetings Facebook Whatsapp Instagram Status जिन्हें शेयर कर आप नवरात्र 2021 की बधाइयां (Happy Navratri 2021) दे सकते हैं।

