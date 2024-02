बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए निखिल जोशी

नेशनल डेस्क. कंपनी के संचालन को मजबूत करने और भारत के लिए तुरंत विकास रणनीति के तहत अमेरिका स्थित एयरोस्पेस कंपनी बोइंग ने बोइंग डिफेंस इंडिया (बीडीआई) के प्रबंध निदेशक के रूप में निखिल जोशी की नियुक्ति की घोषणा की है। नई दिल्ली में स्थित जोशी भारत के रक्षा बलों के मिशन की तैयारी और आधुनिकीकरण को बढ़ाने के लिए बीडीआई के वर्तमान और भविष्य के कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। कंपनी के आधिकारिक बयान के अनुसार, वह बोइंग इंडिया और साउथ एशिया के अध्यक्ष सलिल गुप्ते को रिपोर्ट करेंगे और बोइंग डिफेंस, स्पेस एंड सिक्योरिटी (बीडीएस) और बोइंग ग्लोबल सर्विसेज (बीजीएस) के साथ मिलकर काम करेंगे।

जोशी के पास एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग का 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है, जिसमें भारतीय नौसेना की विमानन शाखा में भारतीय सशस्त्र बलों के साथ दो दशकों से अधिक की सेवा भी शामिल है। बोइंग में शामिल होने से पहले जोशी ने ईटन एयरोस्पेस के लिए देश के प्रबंधक के रूप में कार्य किया, जहां वह भारत में ईटन के व्यापार बढ़ाने के लिए आगे थे। उनके पास विभिन्न समुद्री टोही विमानों पर 4,000 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव है और उन्होंने फ्रंटलाइन जहाजों और हवाई स्क्वाड्रन दोनों की कमान संभाली है।

Boeing has announced the appointment of Nikhil Joshi as managing director of Boeing Defence India (BDI).



