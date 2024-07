'भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान भुगत रहे', सैनिकों की शहादत पर बोले राहुल गांधी

नेशनल डेस्क: जम्मू-कश्मीर के डोडा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। सेना के चार जवानों की शहादत को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवानों को भुगतना पड़ रहा है।



'जवानों के गुनहगारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे'

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, ''आज जम्मू कश्मीर में फिर से एक आतंकी मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो गए। शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक है। लगातार हो रहे ये आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयान कर रहे हैं। भाजपा की गलत नीतियों का खामियाज़ा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। हर देशभक्त भारतीय की यह मांग है कि सरकार बार-बार हो रही सुरक्षा चूकों की पूरी जवाबदेही ले कर देश और जवानों के गुनहगारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। दुख की इस घड़ी में पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से खड़ा है।''



सुरक्षा रणनीति में बदलाव करने की जरूरत- खरगे

पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार ऐसे काम कर रही है जैसे कि यह हमेशा की तरह हो। उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर के डोडा में आतंकी मुठभेड़ में एक अधिकारी सहित 4 बहादुर सेना के जवानों की शहादत से बहुत व्यथित हूं। हमारी संवेदनाएं हमारे उन बहादुरों के परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने भारत माता की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं घायलों के साथ हैं, और हम उनके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हैं।''

Deeply distressed by the martydom of 4 brave Army soldiers, including an officer, in a terror encounter in Jammu & Kashmir’s Doda.



Our heart goes out to the families of our bravehearts, who made the supreme sacrifice in the service of Bharat Mata.



Our thoughts and prayers are…