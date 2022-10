गुजरात: नवसारी में कांग्रेस विधायक पर हमले से आक्रोश, प्रदर्शनकारियों ने दुकान में आग लगाई, तोड़फोड़ की

नेशनल डेस्कः गुजरात के नवसारी में कांग्रेस विधायक और आदिवासी नेता पर हमले के बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। घटना के बाद विधायक के समर्थन में भीड़ सड़कों पर उतर आई और जमकर बवाल किया।

Gujarat | Huge crowd of protesters gather in support of Congress MLA & tribal leader Anant Patel who was allegedly attacked by some unknown individuals at Khergam town in Navsari district on Oct 8th



Protestors set ablaze a shop & vandalized the fire tender which reached the spot pic.twitter.com/fFoFTFSEBv