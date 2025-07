Balasore Harassment Case: कॉलेज में छात्रा ने खुद को लगाई आग, AIIMS में हुई मौत

नेशनल डेस्क: ओडिशा के बालासोर जिले में एक हृदयविदारक घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। फकीर मोहन (एफएम) ऑटोनोमस कॉलेज की एक छात्रा ने कथित उत्पीड़न से परेशान होकर आत्मदाह कर लिया था। गंभीर हालत में भुवनेश्वर के एम्स में भर्ती छात्रा ने अंततः सोमवार देर रात दम तोड़ दिया। इस दुखद घटना ने न सिर्फ प्रशासन को चौकन्ना कर दिया, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी उबाल ला दिया है।

आखिरी सांस तक चली जीवन की जंग

12 जुलाई को गंभीर रूप से जल चुकी छात्रा को बालासोर जिला अस्पताल से एम्स भुवनेश्वर रेफर किया गया था। शाम 5:15 बजे जैसे ही वह अस्पताल पहुंची, डॉक्टरों ने इमरजेंसी उपचार शुरू कर दिया। मरीज की हालत को देखते हुए उसे आईसीयू के बर्न्स सेंटर में वेंटिलेटर पर रखा गया और हाई डोज एंटीबायोटिक दवाएं दी गईं। बावजूद इसके, छात्रा की हालत लगातार बिगड़ती रही और 14 जुलाई की रात 11:46 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया।

The BJD workers stage a protest as the mortal remains of Balasore student self-immolation case victim taken to the postmortem centre of AIIMS.

डिप्टी सीएम और राष्ट्रपति ने परिजनों से की मुलाकात

छात्रा की मौत के बाद राज्य की उपमुख्यमंत्री प्रवति परिदा एम्स पहुंचीं और परिजनों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और जांच में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इससे पहले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एम्स जाकर पीड़िता के परिवार से मुलाकात की थी। राष्ट्रपति ने परिवार को सांत्वना दी और उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री का भरोसा: दोषियों को मिलेगी सजा

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी ने भी इस दुखद घटना पर गहरा शोक जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा कि सरकार ने छात्रा को बचाने की हरसंभव कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्होंने छात्रा के परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया और कहा कि दोषियों को कानून के तहत सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।

Balasore student self-immolation case | Bhubaneswar: Odisha Deputy CM Pravati Parida reaches AIIMS Bhubaneswar.



She says, "She (victim) died around 11:45 pm. I have met her family members. The doctors were trying their best to save her for the last 3 days...The…