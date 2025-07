भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां पर FIR दर्ज, हत्या की कोशिश का आरोप

नेशनल डेस्क: टीम इंडिया के तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार मामला गंभीर है- हसीन जहां पर हत्या की कोशिश का आरोप लगा है। इस संबंध में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और सोशल मीडिया पर घटना का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है।

घटना पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले के सूरी शहर की है, जहां हसीन जहां और उनकी बेटी अर्शी जहां का अपने पड़ोसियों से ज़मीन को लेकर विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि विवाद उस वक्त भड़का जब हसीन जहां कथित रूप से एक ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थीं। स्थानीय महिला दालिया खातून ने इसका विरोध किया, जिसके बाद मामला हिंसक हो गया।

#Shami's ex-wife, Hasin Jahan, was caught on camera raising her hands on a neighbour in a fight. pic.twitter.com/CwQ1CNw0WG — ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) July 16, 2025