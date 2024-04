पाकिस्तानी चालक दल ने भारतीय नौसेना का किया धन्यवाद, लगाए भारत जिंदाबाद के नारे

नेशनल डेस्कः भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को अरब सागर में अपहृत ईरानी जहाज और उसके चालक दल के 23 पाकिस्तानी नागरिकों को बचा लिया। बचाए जाने के बाद जहाज एफवी एआई कंबर 786 पर सवार पाकिस्तानी नागरिकों ने भारतीय नौसेना को धन्यवाद दिया और 'भारत जिंदाबाद' के नारे लगाए।



एक बयान में कहा गया, नौसेना ने जहाज का अपहरण करने वाले नौ सशस्त्र समुद्री लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें समुद्री समुद्री डकैती रोधी अधिनियम 2022 के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए भारत लाया जा रहा है। नौसेना ने कहा कि उसे 28 मार्च को यमन में सोकोट्रा से लगभग 90 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज एआई कंबार 786 के अपहरण की जानकारी मिली।

#WATCH | The crew comprising 23 Pakistani nationals thanked the Indian Navy and raise 'India Zindabad' slogans after the Indian Navy’s specialist team protected them from nine armed pirates, and completed sanitisation and seaworthiness checks of FV Al-Kambar.



The crew were… https://t.co/AREXZTtqiR pic.twitter.com/0QE4B7GfSe — ANI (@ANI) March 30, 2024