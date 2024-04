'मेहनत से जुटाई संपत्ति आपके बच्चों को नहीं मिलेगी', सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। उन्होंने सरगुजा में विजय संकल्प शंखनाद महारैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इरादे ठीक नहीं है और वह अब वे इंहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं। आपने अपनी मेहनत से जो संपत्ति अर्जित की है, वह आपके बच्चों को नहीं दी जाएगी वह भी आपसे छीन ली जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि देशवासी अपनी संपत्ति अपने बच्चों को सौंपें।



पीएम मोदी ने कहा, "शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने कुछ समय पहले कहा था कि मिडिल क्लास पर और ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। अब ये लोग इससे भी एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता-पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। कांग्रेस का पंजा वो भी आपसे छीन लेगा।"

#WATCH | Addressing the Vijay Sankalp Shankhnaad Maharally in Surguja, Chhattisgarh, Prime Minister Narendra Modi says, "The royal family's prince's advisor and the royal family's prince's father's advisor had said that more taxes should be imposed on the middle class. Now these… pic.twitter.com/mftRMCol8b — ANI (@ANI) April 24, 2024