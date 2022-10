चंबा में बोले पीएम मोदी, डबल इंजन की ताकत ने हिमाचल के विकास को डबल तेजी से आगे बढ़ाया

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। पीएम ने आज चंबा में 800 करोड़ रुपये की जलविद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 48 मेगावाट की चांजू-3 पनबिजली परियोजना और 30.5 मेगावाट की देवथल-चांजू जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी। हिमाचल के लिए लगभग तीन हजार करोड़ की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-तृतीय चरण का भी शुभारंभ भी किया। संबोधन में पीएम ने कहा कि आज, चंबा और यहां के विभिन्न गांवों को इन परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है जो उन्हें सड़क संपर्क, बिजली और रोजगार प्रदान करेंगे।

Himachal Pradesh | PM Narendra Modi lays the foundation stone of two hydropower projects and launches Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)-III in Himachal Pradesh pic.twitter.com/zwvgn8BcvV