प्रधानमंत्री ने भुज में किया मेगा रोड शो, लगे मोदी जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात के भुज में रविवार को रोड शो के दौरान रास्ते के दोनों तरफ हजारों की संख्या में खड़े लोगों ने जोरदार स्वागत किया और राष्ट्रवादी नारे लगाए। पीएम मोदी ने सोमवार को आगामी गुजरात चुनाव से पहले भुज में चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी वीडियो में पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़ को देखा जा सकता है जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और युवा शामिल है।

For the rest of the country he is the Prime Minister, but for Gujarat, he will always remain their "Modi Saheb"!! pic.twitter.com/exWYZePwte — Priti Gandhi - प्रीति गांधी (@MrsGandhi) August 28, 2022