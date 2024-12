PM मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान, 'द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल अबीर' से किए गए सम्मानित

नेशनल डेस्क. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कुवैत के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्हें कुवैत के सर्वोच्च सम्मान "द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल अबीर" से सम्मानित किया गया। यह सम्मान कुवैत के अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जबर अल सबा ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया।

कुवैत का नाइटहुड अवार्ड

"द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल अबीर" कुवैत का प्रमुख नाइटहुड अवार्ड है, जो खास तौर पर मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। इस सम्मान से पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश जैसे प्रमुख विदेशी नेताओं को भी सम्मानित किया जा चुका है।

#WATCH | Kuwait: Prime Minister Narendra Modi receives the highest civilian award 'The Order of Mubarak the Great', from the Amir of Kuwait, Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al Sabah in Kuwait.



